Главы МИД РФ и Германии обсудили выполнение минских договоренностей

Фото: Маас и Лавров (eadaily.com)

Говорили о продолжении работы после нормандского саммита

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом выполнение минских договоренностей после нормандского саммита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что во время разговора была затронута ситуация в Украине с "приоритетом последовательной реализации минских договоренностей и продолжения работы в рамках нормандского формата с учетом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в Париже".

Кроме того, стороны обсудили также ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время обсуждения результатов нормандского саммита заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Крым принадлежит Украине.

РБК-Украина писало, что Лавров заявлял, что рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский остановит войну на Донбассе.

Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что нормандская встреча 9 декабря 2019 года в Париже не привела к судьбоносному прорыву.