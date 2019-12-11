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Лавров: РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну на Донбассе

Новости » Политика     11.12.2019 - 04:43
Лавров: РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Лавров настаивает, что это было предвыборным обещанием

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский остановит войну на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Соответствующее заявление Лавров сделал во время визита в Вашингтон 10 декабря, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.

"РФ рассчитывает, что Зеленский будет следовать предвыборным обещаниям и остановит войну в Донбассе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал разрешить конфликт с Украиной.

РБК-Украина писало, что Помпео во время обсуждения результатов нормандского саммита заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что Крым принадлежит Украине. Помпео отметил, что гордится тем, что сделала нынешняя администрация Украины для защиты суверенитета и безопасности своей страны.

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