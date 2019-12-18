Глави МЗС РФ і Німеччини обговорили виконання мінських домовленостей

Фото: Маас і Лавров (eadaily.com)

Говорили про продовження роботи після нормандського саміту

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров обговорив з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом виконання мінських домовленостей після нормандського саміту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що під час розмови була обговорена ситуація в Україні з "пріоритетом послідовної реалізації мінських домовленостей і продовження роботи в рамках нормандського формату з урахуванням підсумків відбувся 9 грудня саміту в Парижі".

Крім того, сторони обговорили низку актуальних питань двостороннього порядку денного.

Раніше держсекретар США Майк Помпео під час обговорення результатів нормандського саміту заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що Крим належить Україні.

РБК-Україна писало, що Лавров заявляв, що розраховує, що президент України Володимир Зеленський зупинить війну на Донбасі.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нормандська зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі не призвела до вирішального прориву.