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Интервью

Главы МИД Польши и Британии обсудят противодействие дезинформации РФ

НовостиПолитика    21.06.2018 - 06:58
Фото: Польша (Wikimedia)
Фото: Польша (Wikimedia)

Министры также обсудят приоритеты обеих стран на ближайший брюссельский саммит НАТО

Главы министерств иностранных дел и министерств обороны Польши и Великобритании обсудят в Геленове совместное противодействие дезинформации Российской Федерации (РФ) в странах "Восточного партнерства". Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

"Темами переговоров будут вопросы, связанные с политикой безопасности, такие как восточный измерение сотрудничества, региональная безопасность, кризисные сферы и будущие отношений Великобритании с ЕС. Важным предметом внимания собеседников будет интенсификация сотрудничества в сфере противодействия российской дезинформации в странах "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудят приоритеты предстоящего саммита НАТО, а также участие подразделений Великобритании в рамках передового присутствия Альянса в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии обеспокоены возможной встречей президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина до саммита НАТО.

Отмечено, что вероятным местом встречи может быть Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ.

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Теги публикации: НАТО, МИД Украины, Российская Федерация, Польша, саммит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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