Главы МИД Польши и Британии обсудят противодействие дезинформации РФ

Министры также обсудят приоритеты обеих стран на ближайший брюссельский саммит НАТО

Главы министерств иностранных дел и министерств обороны Польши и Великобритании обсудят в Геленове совместное противодействие дезинформации Российской Федерации (РФ) в странах "Восточного партнерства". Об этом говорится в сообщении МИД Польши.

"Темами переговоров будут вопросы, связанные с политикой безопасности, такие как восточный измерение сотрудничества, региональная безопасность, кризисные сферы и будущие отношений Великобритании с ЕС. Важным предметом внимания собеседников будет интенсификация сотрудничества в сфере противодействия российской дезинформации в странах "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудят приоритеты предстоящего саммита НАТО, а также участие подразделений Великобритании в рамках передового присутствия Альянса в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии обеспокоены возможной встречей президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина до саммита НАТО.

Отмечено, что вероятным местом встречи может быть Вена, поскольку там находится штаб-квартира ОБСЕ.