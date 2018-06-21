Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Глави МЗС Польщі та Британії обговорять протидію дезінформації РФ

НовиниПолітика    21.06.2018 - 06:58
Фото: Польща (Wikimedia)
Фото: Польща (Wikimedia)

Міністри також обговорять пріоритети обох країн на найближчий брюссельський саміт НАТО

Глави міністерств закордонних справ та міністерств оборони Польщі та великої Британії обговорять в Геленове спільну протидію дезінформації Російської Федерації (РФ) в країнах "Східного партнерства". Про це йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

"Темами переговорів будуть питання, пов'язані з політикою безпеки, такі як східний вимір співпраці, регіональна безпека, кризові сфери і майбутні відносин Великобританії з ЄС. Важливим предметом уваги співрозмовників буде інтенсифікація співробітництва в сфері протидії російській дезінформації в країнах "Східного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорять пріоритети майбутнього саміту НАТО, а також участь підрозділів Великобританії в рамках передової присутності Альянсу в Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії стурбовані можливою зустріччю президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна до саміту НАТО.

Зазначено, що ймовірним місцем зустрічі може бути Відень, оскільки там знаходиться штаб-квартира ОБСЄ.

ЄСПЛ запросив в РФ інформацію про стан здоров'я Сенцова Держдеп США закликав Росію припинити переслідування місії ОБСЄ на Донбасі
Теги публікації: НАТО, МЗС, Російська Федерація, Польша, Саміт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся