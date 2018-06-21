Глави МЗС Польщі та Британії обговорять протидію дезінформації РФ

Міністри також обговорять пріоритети обох країн на найближчий брюссельський саміт НАТО

Глави міністерств закордонних справ та міністерств оборони Польщі та великої Британії обговорять в Геленове спільну протидію дезінформації Російської Федерації (РФ) в країнах "Східного партнерства". Про це йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

"Темами переговорів будуть питання, пов'язані з політикою безпеки, такі як східний вимір співпраці, регіональна безпека, кризові сфери і майбутні відносин Великобританії з ЄС. Важливим предметом уваги співрозмовників буде інтенсифікація співробітництва в сфері протидії російській дезінформації в країнах "Східного партнерства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорять пріоритети майбутнього саміту НАТО, а також участь підрозділів Великобританії в рамках передової присутності Альянсу в Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії стурбовані можливою зустріччю президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна до саміту НАТО.

Зазначено, що ймовірним місцем зустрічі може бути Відень, оскільки там знаходиться штаб-квартира ОБСЄ.