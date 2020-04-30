Контактна група погодить нову дату припинення вогню на Донбасі, - МЗС

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Глави МЗС "Нормандської четвірки" домовились, що ТКГ визначить дату повного припинення вогню на Донбасі

Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії домовилися визначити нову дату повного припинення вогню на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, сторони дійшли згоди про якнайшвидше припинення бойових дій у регіоні.

"Ми домовилися про те, що Контактна група повинна якомога швидше обговорити деталі припинення вогню і визначити дату, з якої таке припинення вогню буде введено", - заявив Кулеба.

Крім того, міністри також приділили увагу питанню обміну утримуваними особами.

"Безумовно, ми далеко від реалізації обміну по формулі всіх на всіх... тут Україна і Росія повинні продовжити взаємодію", - зазначив міністр.

Кулеба додав, що підсумкову заяву відеоконференції глав МЗС "Нормандської четвірки" пізніше оприлюднить Міністерство закордонних справ Німеччини.

За інформацією Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, від початку поточного року бойовики на Донбасі порушили "тишу" понад 7 тис. разів. Підтримувані Росією бойовики застосовують уздовж всієї лінії зіткнення стрілецьке озброєння, міномети і протитанкові ракетні комплекси.