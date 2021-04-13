Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут видеоконференцию с Блинкеном и Остином

В среду, 14 апреля, состоится видеоконференция Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО . Они проведут переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином.

Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте и в социальных сетях Североатлантического альянса.

Кроме того, завтра генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг встретится с Блинкеном и Остином в штаб-квартире НАТО.

Напомним, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили об агрессии России и вступлении Украины в НАТО. Все главные заявления - в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России.