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Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут видеоконференцию с Блинкеном и Остином

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 20:32
Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут видеоконференцию с Блинкеном и Остином Фото: министры стран НАТО и американские политики проведут встречу (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В среду, 14 апреля, состоится видеоконференция Североатлантического совета с участием министров иностранных дел стран и министров обороны стран НАТО. Они проведут переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщает пресс-центр НАТО.

Кроме того, завтра генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг встретится с Блинкеном и Остином в штаб-квартире НАТО.

Мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте и в социальных сетях Североатлантического альянса.

Напомним, сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили об агрессии России и вступлении Украины в НАТО. Все главные заявления - в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России.

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