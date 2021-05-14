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Главы МИД Грузии и Молдовы в понедельник посетят Украину

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 17 мая, Украину с рабочим визитом посетят исполняющий обязанности премьера - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой, а также вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Министры приедут с общим рабочим визитом по приглашению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Ключевыми темами переговоров в Киеве должны стать евроинтеграция всех трех стран, приоритеты развития "Восточного партнерства" и подготовка к его саммиту, а также укрепление региональной безопасности.

По итогам встречи планируется подписание совместного меморандума и заявления для СМИ.

Напомним, 17 мая также с трехдневным визитом в Украину прилетит премьер-министры Эстонии Кая Каллас.

Также через две недели ожидается визит премьера Словакии Эдуарда Хегера.

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