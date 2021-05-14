Глави МЗС Грузії і Молдови в понеділок відвідають Україну

У понеділок, 17 травня, Україну з робочим візитом відвідають виконуючий обов'язки прем'єра - міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой, а також віце-прем'єр, міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України .

Міністри приїдуть із загальним робочим візитом на запрошення глави українського МЗС Дмитра Кулеби.

Ключовими темами переговорів у Києві мають стати євроінтеграція всіх трьох країн, пріоритети розвитку "Східного партнерства" та підготовка до його саміту, а також зміцнення регіональної безпеки.

За підсумками зустрічі планується підписання спільного меморандуму і заяви для ЗМІ.