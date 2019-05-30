Главы МИД Германии и Франции сделали совместное заявление после встречи с Зеленским

Франция и Германия выразили президенту Владимиру Зеленскому готовность дать новый импульс переговорному процессу в "нормандском формате", а также обсудили инцидент в Керченском проливе. Об этом говорится в совместном заявлении министра Европы и иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана и немецкого министра иностранных дел Хайко Мааса, обнародованном на сайте МИД Франции.

В заявлении говорится, что Франция и Германия и в дальнейшем будут активно задействованы в процессе поиска решения в разрешении конфликта на востоке Украины и в восстановлении территориальной целостности Украины.

"Мы рады встрече, которая состоялась сегодня с президентом Зеленским в рамках первого совместного визита в Киев, который стал поводом еще раз продемонстрировать поддержку, которую Франция и Германия оказывают Украине в момент многочисленных вызовов, которые стоят перед этой страной", - говорится в совместном заявлении.

Они поддержали то, что Зеленский еще раз подтвердил приоритетность восстановления мира, а также приверженность Минским договоренностям и "нормандскому формату".

“Мы выразили президенту Зеленскому нашу готовность дать новый импульс переговорному процессу, после пяти лет от начала конфликта, который повлек более 13 тысяч смертей и от которого до сих пор страдают гражданские жители востока Украины. Мы также обсудили инцидент в Керченском проливе, который продемонстрировал в ноябре прошлого года, что риски дестабилизации остаются значительными. Вот почему мы также встретились с родственниками моряков, заключенных Россией с ноября в нарушение международному праву, чтобы продемонстрировать нашу поддержку этим семьям, которые проходят через испытания отсутствии близких", - сказано в заявлении.

Главы МИД Франции и Германии заявили, что их государства будут продолжать требовать безусловного освобождения всего экипажа, как этого требует Международный трибунал по морскому праву в своем решении 25 мая.

"Сегодня больше чем когда-либо ранее, Россия должна продемонстрировать политическую волю и ответственность для восстановления атмосферы доверия между сторонами, а не обострять напряженность. Мы ждем от России жестов, в частности, немедленного освобождения 24 незаконно удерживаемых с 25 ноября моряков. Германия и Франция стоят рядом со сторонами, чтобы способствовать восстановлению конструктивной дискуссиию Обсуждения с обеими сторонами скоро продолжится, в частности, с целью создания предпосылок для проведения саммита глав государств или правительств в "нормандском формате", - заявили дипломаты.

Напомним, сегодня Зеленский встретился с главами МИД Германии и Франции. Отметим, Германия и Франция являются участниками нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, а Маас и Ле Дриан принимают активное участие в его продвижении. Ранее лидеры Украины и Германии - Владимир Зеленский и Ангела Меркель - обсудили нормандский формат.