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Главы МИД Франции и Германии анонсировали совместный визит в Украину

НовостиПолитика    23.03.2018 - 13:22
Фото:Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Мас (twitter.com francediplo)
Фото:Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Мас (twitter.com francediplo)

Дипломаты обсудят реализацию минских соглашений

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал скорый совместный визит в Украину вместе с главой МИД Германии Хайко Масом по вопросу возобновления реализации Минских соглашений. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, что сейчас как раз подходящий момент для возобновления реализации минских соглашений. К тому же немного времени остается до будущих выборов в Украине. Мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии и России. Думаю, чтобы продвигать все это, я в скором времени вернусь в Украину в компании моего немецкого коллеги... Мы будем продолжать наши усилия, совместно с моим немецким коллегой, направленные на выполнение минских соглашений. Мы будем продолжать давление на Россию, чтобы она также работала в рамках минских соглашений», - сказал он.

Глава французского МИД также подтвердил позицию относительно непризнания аннексии Крыма и поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Для нас очевидно в этой кризисной ситуации то, кто является агрессором, а кто страдает от этой агрессии. Никакой двузначности быть не может", - заявил Ле Дриан.

Напомним, как сообщалось ранее, министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе обсудят реформы в Украине и ситуацию на Донбассе.

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Теги: Германия, Франция, МИД Украины
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