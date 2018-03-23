Глави МЗС Франції і Німеччини анонсували спільний візит в Україну

Дипломати обговорять реалізацію мінських угод

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан анонсував швидкий спільний візит в Україну разом з главою МЗС Німеччини Хайко Масом з питання відновлення реалізації Мінських угод. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Климкиным, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я думаю, що зараз якраз підходящий момент для відновлення реалізації мінських угод. До того ж небагато часу залишається до майбутніх виборів в Україні. Ми побачили завершення певних політичних циклів в Німеччині та Росії. Думаю, щоб просувати все це, я незабаром повернуся в Україну в компанії мого німецького колеги... Ми будемо продовжувати наші зусилля, спільно з моїм німецьким колегою, спрямовані на виконання мінських угод. Ми будемо продовжувати тиск на Росію, щоб вона також працювала в рамках мінських угод», - сказав він.

Глава французького МЗС також підтвердив позицію щодо невизнання анексії Криму і підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Для нас очевидно в цій кризовій ситуації те, хто є агресором, а хто страждає від цієї агресії. Ніякої двозначності бути не може", - заявив Ле Дріан.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ країн Європейського союзу в ході саміту в Брюсселі обговорять реформи в Україні та ситуацію на Донбасі.