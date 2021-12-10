Глави МЗС Євросоюзу обговорять війська Росії на кордоні з Україною: дата
Міністри закордонних справ Євросоюзу 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною. На порядку денному також ситуація в Білорусі та ряді інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської Ради.
Відзначається, що 13 Грудня глави МЗС Євросоюзу засудять відносини ЄС і Африки. Серед тем загальна ситуація на континенті, безпека та демографія.
Крім того, в рамках зустрічі Єврорада буде проінформована про нарощування і пересування російських військ на кордоні з Україною.
Крім цього міністри обговорять ситуацію в Центральній Азії, Венесуелі, Ефіопії та Афганістані.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін відповів на питання, чи збирається нападати на Україну.
Зазначимо, президент США Джо Байден виключив залучення американської армії для протидії вторгненню Росії в Україну.