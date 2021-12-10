Глави МЗС Євросоюзу обговорять війська Росії на кордоні з Україною: дата

Міністри закордонних справ Євросоюзу 13 грудня обговорять нарощування військ Росії на кордоні з Україною. На порядку денному також ситуація в Білорусі та ряді інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської Ради .

Відзначається, що 13 Грудня глави МЗС Євросоюзу засудять відносини ЄС і Африки. Серед тем загальна ситуація на континенті, безпека та демографія.

Крім того, в рамках зустрічі Єврорада буде проінформована про нарощування і пересування російських військ на кордоні з Україною.

Крім цього міністри обговорять ситуацію в Центральній Азії, Венесуелі, Ефіопії та Афганістані.