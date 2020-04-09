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Разумков собирает фракции на совещание в Раде

Новости » Политика     09.04.2020 - 15:30
Разумков собирает фракции на совещание в Раде
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Совещание в Раде пройдет завтра утром

На завтра, 10 апреля, в Верховной раде Украины запланировано совещание руководства парламента с главами фракций и групп. Об этом РБК-Украина сообщили в парламенте.

Сообщается, что совещание начнется около 09:00.

"Завтра запланировано совещание руководства парламента с председателями фракций и групп", - отметили в Верховной раде.

Напомним, ранее Разумков подтвердил проведение внеочередного заседания Рады 13 апреля. По его словам, основным вопросом в повестке дня будут изменения в государственный бюджет из-за коронавируса. Он также добавил, что перед голосованием пройдут дополнительные встречи с фракциями и главами комитетов.

Сегодня парламентский комитет по вопросам бюджета рассматривает изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предлагаются Кабинетом министров в связи с пандемией коронавируса. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Рада уже согласовала основные расходные статьи обновленного бюджета. Принятие закона ожидается на следующей неделе после доработки в профильном комитете.

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