Главы фракций Рады соберутся на совещание в понедельник: что обсудят

Главы парламентских фракций соберутся на совещание в понедельник, 30 ноября. Обсудят законы о решении конституционного кризиса и о поддержке бизнеса.

Об этом написал замглавы финансового комитета, нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он отметил, что результаты совещания, которое начнется в 9:00, повлияют на повестку всей пленарной недели. Пока неизвестно, будут ли приглашены на заседание члены правительства или других ведомств.

Напомним, в субботу, 28 ноября, в Раде также прошло совещание глав фракций. На нем согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Консультации по законопроекту о Конституционном суде Украины (КСУ) продолжатся.

Также исполняющая обязанности главы Верховной рады Украины Елена Кондратюк заявила, что парламент готов рассмотреть государственный бюджет на 2021 год в установленные сроки.

Кроме этого сообщалось, что Верховная рада планирует заслушать доклад министра здравоохранения Украины Максима Степанова об эффективности карантина выходного дня. В случае необходимости решение правительства будет откорректировано.