Из-за главы Amazon разберут мост в Нидерландах. Дело в его новой яхте
Правительство Роттердама согласилось частично разобрать популярный подъемный мост De Hef. Это нужно для новой яхты основателя компании Amazon Джеффа Безоса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rijnmond.
Судостроительная компания Oceanco обратилась с просьбой разобрать часть стального моста к властям Роттердама. Сегодня она занимается строительством яхты для Безоса. Также компания оплатит работу по разбору и сборке, однако сумма сделки пока неизвестна.
Kan die boot van Jeff Bezos niet ergens anders afgebouwd worden zodat de Hef niet uit elkaar hoeft?? Zonde om de Hef te demonteren … #rotterdam #dehef pic.twitter.com/yvnO7Y1ddU—
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в декабре "крылья астронавта" получили основатель компании Blue Origin Джефф Безос, а также британский миллиардер Ричард Брэнсон.