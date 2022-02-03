Через главу Amazon розберуть міст у Нідерландах. Справа в його новій яхті
Уряд Роттердаму погодився частково розібрати популярний підйомний міст De Hef. Це потрібно для нової яхти засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rijnmond.
Суднобудівна компанія Oceanco звернулася з проханням розібрати частину сталевого мосту до влади Роттердама. Сьогодні вона займається будівництвом яхти для Безоса. Також компанія оплатить роботу з розбору та збирання, однак сума угоди наразі невідома.
Kan die boot van Jeff Bezos niet ergens anders afgebouwd worden zodat de Hef niet uit elkaar hoeft?? Zonde om de Hef te demonteren … #rotterdam #dehef pic.twitter.com/yvnO7Y1ddU—
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у грудні "крила астронавта" отримали засновник компанії Blue Origin Джефф Безос, а також британський мільярдер Річард Бренсон.