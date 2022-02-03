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Через главу Amazon розберуть міст у Нідерландах. Справа в його новій яхті

Новость на русском →
Четвер 03 лютого 2022 15:55
Через главу Amazon розберуть міст у Нідерландах. Справа в його новій яхті Фото: голова Amazon Джеф Безос (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Роттердаму погодився частково розібрати популярний підйомний міст De Hef. Це потрібно для нової яхти засновника компанії Amazon Джеффа Безоса.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rijnmond.

Суднобудівна компанія Oceanco звернулася з проханням розібрати частину сталевого мосту до влади Роттердама. Сьогодні вона займається будівництвом яхти для Безоса. Також компанія оплатить роботу з розбору та збирання, однак сума угоди наразі невідома.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у грудні "крила астронавта" отримали засновник компанії Blue Origin Джефф Безос, а також британський мільярдер Річард Бренсон.

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Нідерланди Amazon
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