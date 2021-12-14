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Главу ж/д компании Литвы отправили в отставку из-за скандала с "Беларуськалием"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет директоров компании "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) отправил в отставку ее главу Мантаса Бартушка из-за перевозки удобрений попавшего под санкции "Беларуськалия". Топ-менеджер завтра напишет заявление об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как заявил глава правления компании Кястутис Шлюжас, решение об увольнении Бартушка принято для того, чтобы минимизировать репутационные риски и смягчить ситуацию. По его словам, за отставку генерального директора проголосовали все члены совета.

В ходе заседания совета директоров Бартуша объяснил, что компания продолжила перевозки грузов "Беларуськалия" в рамках действующего контакта. Он также отметил, что таким образом стремился снизить финансовые риски.

Напомним, накануне премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключил отставку всего правительства из-за ситуации с "Беларуськалием".

Отметим, в августе США, Канада и Великобритания ввели санкции против белорусских компаний, которые вступили в силу 8 декабря. Однако несмотря на это "Литовские железные дороги" и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, продолжили транзит грузов из Беларуси.

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