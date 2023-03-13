Главу Збройних сил Німеччини відправлять у відставку після його коментарів про війну в Україні

Як повідомляється, генерала Еберхарда Цорна на посаді генерального інспектора Бундесверу змінить генерал-майор Карстен Бройєр.

Зазначимо, Цорн обіймав цю посаду з 2018 року.

У вересні минулого року він засумнівався у спроможності українських військових повною мірою протистояти російським військам. В інтерв'ю журналу Focus він заявив, що Україна проводить "контратаки, за допомогою яких можна відвоювати місця чи окремі ділянки фронту, але не відкинути Росію назад на широкому фронті".

Він також висловив побоювання, що Росія може відкрити другий фронт війни у Молдові, під Калінінградом, на кордоні з Фінляндією чи Грузії.

За даними ЗМІ, Цорна буде достроково відправлено у відставку з четверга, 16 березня.