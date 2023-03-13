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Главу Вооруженных сил Германии отправят в отставку после его комментариев о войне в Украине

Фото: глава Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Германии Борис Писториус решил сменить главу Вооруженных сил Эберхарда Цорна после его недавних противоречивых комментариев о действиях российской армии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Как сообщается, генерала Эберхарда Цорна в должности генерального инспектора Бундесвера сменит генерал-майор Карстен Бройер.

Отметим, Цорн занимал этот пост с 2018 года.

В сентябре прошлого года он усомнился в возможности украинских военных в полной мере противостоять российским войскам. В интервью журналу Focus он заявил, что Украина проводит "контратаки, с помощью которых можно отвоевать места или отдельные участки фронта, но не отбросить Россию обратно на широком фронте".

Он также выразил опасение, что Россия может открыть второй фронт войны в Молдове, под Калининградом, на границе с Финляндией или Грузией.

По данным СМИ, Цорна будет досрочно отправлена в отставку с четверга, 16 марта.

Напомним, в сентябре прошлого года в Минобороны Германии заявили, что продвижение украинских военных на востоке впечатляет, но российские войска все еще не выведены с территории Украины.

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