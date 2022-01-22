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Главу ВМС Германии вызвали на беседу в Минобороны после заявлений о Крыме и Путине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны Германии вызвало командующего военно-морскими силами, вице-адмирал Кая-Ахима Шенбаха для разъяснительной беседы после заявлений о Крыме и президенте РФ Владимире Путине. Сам военный назвал свои высказывания на конференции в Индии ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным источников журнала в правительстве Германии, Шенбах должен будет отчитаться перед генеральным инспектором немецких Вооруженных сил Эберхардом Цорном. Разъяснительная беседа назначена на понедельник, 24 января.

Как отмечает издание, что заявления Шенбаха серьезно рассердило руководство оборонного ведомства страны и Министерство иностранных дел. Офицера также вызвали для беседы в МИД страны.

В своем Twitter главком ВМС выразил сожаление в связи со своими заявлениями. Офицер заявил, что неправильно оценил ситуацию и не должен был так поступать. "Тут толковать нечего, это была явная ошибка", - добавил Шенбах.

Напомним, Шенбах выступал в Индии на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. В частности, он заявил, что Украине не удастся вернуть временно оккупированный Крым.

Отметим, МИД Украины назвал такие заявления немецкого высокопоставленного военачальника неприемлемыми и потребовал разъяснений от правительства Германии.

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ГерманияУкраинаКрымВладимир Путин