ua en ru
Пт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Главу військової бази США в Гренландії звільнили за критику планів захоплення острова

США, П'ятниця 11 квітня 2025 12:06
UA EN RU
Главу військової бази США в Гренландії звільнили за критику планів захоплення острова Фото: Джей Ді Венс і Сюзанна Мейєрс (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Главу військової бази США, яку відвідав віцепрезидент Джей Ді Венс, звільнено за критику планів Вашингтона щодо арктичного острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Полковника Сюзанну Мейєрс, яка обіймала посаду командира космічної бази Пітуффік з липня, усунули з посади

Вона дистанціювалася від критики Венса на адресу Данії та її контролю над територією під час візиту на базу два тижні тому.

"Від командирів очікується дотримання найвищих стандартів поведінки, особливо в тому, що стосується неупередженості під час виконання своїх обов'язків", - ідеться в заяві Космічних сил США, опублікованій у четвер увечері.

Відомо, що 31 березня Маєрс розіслала електронний лист усьому персоналу бази Пітуффік, "вочевидь, спрямований на створення єдності серед льотчиків і охоронців, а також канадців, датчан і гренландців, які там працюють, після появи Венса".

У своєму електронному листі, переданому Military.com, Маєрс написала: "Я не претендую на розуміння поточної політики, але я знаю, що побоювання адміністрації США, які обговорював віцепрезидент Венс у п'ятницю, не мають відношення до космічної бази Пітуффік".

База в Гренландії

Космічна база Пітуффік (раніше авіабаза Туле) - космічна база США на півночі Гренландії. Thule AB є найпівнічнішою базою США, перебуваючи за 1118 км на північ від Полярного кола і за 1524 км від Північного полюса.

База Туле була одним з основних елементів оборони США, прикриваючи американську територію від радянського удару через Арктику.

Президент США Дональд Трамп давно заявляв про бажання "отримати" Гренландію. За даними The New York Times, Вашингтон намагатиметься взяти під контроль Гренландію завдяки кампанії з переконання, а не шляхом анексії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гренландия Сполучені Штати Америки
NEWS
Втрати армії РФ у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових: дані Генштабу
Втрати армії РФ у війні проти України вже перевищили 930 тисяч військових: дані Генштабу
DAILY
Суддя Михайло Одарюк: До України ніхто у світі не розглядав воєнні злочини під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Суддя Михайло Одарюк: До України ніхто у світі не розглядав воєнні злочини під час війни