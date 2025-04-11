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Главу военной базы США в Гренландии уволили за критику планов по захвату острова

США, Пятница 11 апреля 2025 12:06
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Главу военной базы США в Гренландии уволили за критику планов по захвату острова Фото: Джей Ди Вэнс и Сюзанна Мейерс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Глава военной базы США, которую посетил вице-президент Джей Ди Вэнс, уволена за критику планов Вашингтона в отношении арктического острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Полковник Сюзанна Мейерс, занимавшая пост командира космической базы Питуффик с июля, была отстранена от должности

Она дистанцировалась от критики Вэнса в адрес Дании и ее контроля над территорией во время визита на базу две недели назад.

"От командиров ожидается соблюдение самых высоких стандартов поведения, особенно в том, что касается беспристрастности при исполнении своих обязанностей", - говорится в заявлении Космических сил США, опубликованном в четверг вечером.

Известно, что 31 марта Майерс разослала электронное письмо всему персоналу базы Питуффик, "по всей видимости, направленное на создание единства среди летчиков и охранников, а также канадцев, датчан и гренландцев, которые там работают, после появления Вэнса".

В своем электронном письме, переданном Military.com, Майерс написала: "Я не претендую на понимание текущей политики, но я знаю, что опасения администрации США, обсуждавшиеся вице-президентом Вэнсом в пятницу, не имеют отношения к космической базе Питуффик".

База в Гренландии

Космическая база Питуффик (ранее авиабаза Туле) - космическая база США на севере Гренландии. Thule AB является самой северной базой США, находясь в 1118 км к северу от Полярного круга и в 1524 км от Северного полюса.

База Туле представляла собой один из основных элементов обороны США, прикрывая американскую территорию от советского удара через Арктику.

Президент США Дональд Трамп давно заявлял о желении "получить" Гренландию. По данным The New York Times, Вашингтон будет пытаться взять под контроль Гренландию благодаря кампании по убеждению, а не путем аннексии.

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