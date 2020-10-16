Главу Twitter вызывают в Сенат США за блокировку статей о сыне Байдена

Фото: Twitter (unsplash)

Конгресс США собирается направить повестку главе компании Twitter Джеку Дорси из-за блокировки соцсетью публикации газеты New York Post об электронной переписке сына кандидата в президенты США Хантера Байдена с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. Дорси обвиняют якобы во вмешательстве в выборы в США.

Об этом сообщил сенатор Тед Круз в эфире телеканала Fox News.

Сенатор утверждает, что Twitter вмешивается в выборы, подвергая цензуре прессу.

"New York Post в среду опубликовала новые свидетельства причастности Хантера Байдена и Джо Байдена к коррупции. Twitter и Facebook решили подвергнуть цензуре эту статью, не дав пользователям поделиться друг с другом этой публикацией", - пояснил Круз.

New York Post раскрыл переписку Хантера Байдена с Пожарским, который в этом письме благодарил Хантера Байдена за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом, который на тот момент занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Ранее стало известно, что социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post, в которой якобы показаны письма, связанные с кандидатом в президенты США Джо Байденом и его сыном Хантером. В соцсетях считают, что статья нуждается в проверке на достоверность.

Напомним, социальная сеть Twitter ужесточила политику в отношении дезинформации. Такое решение власти компании приняли перед грядущими выборами президента США.

Также накануне Twitter отметил предупреждениями сообщение президента США Дональда Трампа с обращением к избирателям штата Северная Каролина. Предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов.