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Главу Twitter викликають у Сенат США за блокування статей про сина Байдена

США, П'ятниця 16 жовтня 2020 00:55
Главу Twitter викликають у Сенат США за блокування статей про сина Байдена
Фото: Twitter (unsplash)
Автор: РБК-Україна

Конгрес США збирається направити повістку голові компанії Twitter Джеку Дорсі через блокування соцмережею публікації газети New York Post про електронне листування сина кандидата в президенти США Хантера Байдена з радником керівництва української компанії Burisma Вадимом Пожарським. Дорсі звинувачують нібито у втручанні у вибори в США.

Про це повідомив сенатор Тед Круз в ефірі телеканалу Fox News.

Сенатор стверджує, що Twitter втручається у вибори, піддаючи цензурі пресу.

"New York Post у середу опублікував нові свідчення причетності Хантера Байдена і Джо Байдена до корупції. Twitter і Facebook вирішили піддати цензурі цю статтю, не давши користувачам поділитися один з одним цією публікацією", - пояснив Круз.

New York Post розкрив листування Хантера Байдена з Пожарським, який в цьому листі дякував Хантера Байдена за запрошення до Вашингтона і можливість зустрітися з його батьком, який на той момент обіймав посаду віце-президента в адміністрації Барака Обами.

Раніше стало відомо, що соціальні мережі Facebook і Twitter обмежили поширення статті New York Post, в якій нібито показано листи, пов'язані з кандидатом в президенти США Джо Байденом і його сином Хантером. У соцмережах вважають, що стаття потребує перевірки на достовірність.

Нагадаємо, соціальна мережа Twitter посилила політику щодо дезінформації. Таке рішення влада компанії прийняла перед прийдешніми виборами президента США.

Також напередодні Twitter відмітив попередженнями повідомлення президента США Дональда Трампа зі зверненням до виборців штату Північна Кароліна. Попередження говорить про те, що повідомлення порушило правила соцмережі, що стосуються виборів.

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