Facebook и Twitter ограничили репосты статьи о переписке сына Байдена, Трамп возмущен

Фото: соцсети (pixabay.com)

Социальные сети Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post, в которой якобы показаны письма, связанные с кандидатом в президенты США Джо Байденом и его сыном Хантером. В соцсетях считают, что статья нуждается в проверке на достоверность.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Представитель Facebook Энди Стоун заявил, что указанная история имеет право на проверку достоверности со стороны специалистов по проверке фактов.

"А пока мы сократим распространение этой статьи на платформе", - написал представитель компании.

Отмечается, что проверки требует история якобы попыток знакомства Байдена-младшего с топ-менеджером украинской газовой компании Burisma.

Представитель избирательной кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс ответил на статью New York Post. Он заявил, что официальные расследования подтвердили, что Байден в должности вице-президента проводил только официальную политику США в отношении Украины.

"Представители администрации Трампа подтвердили эти факты под присягой", - сказал Бейтс.

По его словам, New York Post никогда не спрашивал кампанию Байдена о важнейших элементах этой истории.

Президент Дональд Трамп в Twitter раскритиковал решение социальных сетей ограничить распространение этой истории.

"Так ужасно, что Facebook и Twitter убрали историю о неопровержимом доказательстве, электронных письмах, связанных с сонным Джо Байденом и его сыном Хантером в New York Post . Это только начало для них. Нет ничего хуже коррумпированного политика", - написал он.

Напомним, New York Post утверждает, что Байден, будучи вице-президентом США, в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было.

Осенью 2019 года разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Тогда Трамп хотел, чтобы его украинский коллега начал расследование относительно Байдена и его сына.

Расследование должно проводиться в отношении того, какую роль играл Байден в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma, когда там работал Хантер Байден.