Главу СБУ времен Януковича назначили курировать "спецслужбы" оккупированной Херсонской области, - СМИ

Отмечается, что марионеточный орган получил название "Государственная служба безопасности Украины". СМИ указывают, что сейчас есть гарантированные доказательства того, что Россия прислала Якименко в Херсон.

Что известно о Якименко

Бывший глава СБУ времен беглого президента Януковича является действующим гражданином России и проходил службу в армии оккупантов.

В 2013 году его, с нарушением законодательства, назначили руководителем Службы безопасности Украины. На этом посту он "отличился" тем, что пытался втянуть СБУ в попытки власти подавить Евромайдан в феврале 2014 года.

Якименко после отстранения Януковича от власти бежал в Россию.

За причастность к попыткам подавить Евромайдан ему сообщали о подозрении минимум 4 раза - в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах.

В 2020 году россиянина, по информации издания "Украинские новости", заочно арестовал Печерский районный суд города Киева.