Голову СБУ часів Януковича призначили курувати "спецслужби" окупованої Херсонської області, - ЗМІ
Російські окупанти призначили куратора так званих "спецслужб" у Херсонській області. Ним став глава СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександр Якименко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "МОСТ".
Зазначається, що маріонетковий орган отримав назву "Державна служба безпеки України". ЗМІ вказують, що зараз є гарантовані докази того, що Росія надіслала Якименка до Херсона.
Що відомо про Якименка
Колишній голова СБУ часів президента-втікача Януковича є чинним громадянином Росії та проходив службу в армії окупантів.
У 2013 році його, з порушенням законодавства, призначили керівником Служби безпеки України. На цій посаді він "відзначився" тим, що намагався втягнути СБУ в спроби влади придушити Євромайдан в лютому 2014 року.
Якименко після усунення Януковича від влади втік до Росії.
За причетність до спроб придушити Євромайдан йому повідомляли про підозру щонайменше 4 рази - у 2014, 2015, 2017 та 2021 роках.
У 2020 році росіянина, за інформацією видання "Українські новини", заочно заарештував Печерський районний суд міста Києва.
Нагадаємо, українські партизани в окупованому Херсоні підірвали автомобіль з "поліцейськими", які перейшли на бік Росії.
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