На главу путінського центробанку посилили тиск через проблеми в економіці, - Bloomberg

Уряд РФ очікує, що Набіулліна знизить базову ставку, оскільки її вплив на бюджет і цивільні галузі стає дедалі очевиднішим, повідомили три джерела, обізнані з ходом думок у Кремлі. Деякі закликають до зниження на наступному засіданні центрального банку 6 червня.

Це свідчить про зміну позиції уряду з листопада, коли міністр фінансів Антон Силуанов підтримав підвищення ставок Набіулліною, заявивши, що зниження інфляції є пріоритетом.

Висока ставка

Набіулліна здобула популярність за свою політику, зокрема за контроль над рухом капіталу, яка допомогла стабілізувати економіку Росії в перші місяці після повномасштабного вторгнення в Україну. Вона продовжує користуватися підтримкою Володимира Путіна,

Тепер на неї чекає ще одне важке випробування. Центральний банк утримує відсоткові ставки на рівні 21% з жовтня, намагаючись остудити вперту інфляцію, яка перевищила 10% наприкінці минулого року - більш ніж удвічі вищу за цільовий рівень у 4%.

Проте високі витрати за позиками тиснуть на великі частини економіки, особливо ті, які не пов'язані з військовими, і багато компаній готові зупинити інвестиції. Загальне зростання в російській економіці здебільшого підтримується державними витратами на війну.

"Зараз завдання центрального банку полягає у виборі між двома ризиками", - сказала Ольга Біленька, економіст московського "Фінама". Збереження ставки без змін загрожує скотити економіку в рецесію, а її зниження може призвести до виходу інфляції з-під контролю, сказала вона.

За даними звіту центрального банку, опублікованого 27 травня, з урахуванням сезонних коливань річна інфляція у квітні становила 6,2% порівняно з 10,7% у січні. Проте зниження викликане сильнішим рублем і може виявитися нестабільним.

Проблеми в економіці

Доходи від експорту нафти і газу також знижуються на тлі зниження цін на сиру нафту в поєднанні зі зміцненням рубля. Влада вже переглянула бюджетний прогноз і більш ніж потроїла цільовий показник дефіциту бюджету.

За межами секторів, у яких домінує військова промисловість, є ознаки рецесії, що насувається, згідно з квітневим звітом московського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Виробництво цивільних товарів впало на 0,8% на місяць у першому кварталі, досягнувши найнижчого рівня з квітня 2023 року і спричинивши побоювання стагнації, йдеться у звіті.

Центральний банк наприкінці минулого місяця рекомендував кредиторам пропонувати реструктуризацію кредитів, щоб підтримати корпоративних позичальників, які зіткнулися з тимчасовими труднощами. Щоб полегшити це, центральний банк пом'якшив резервні вимоги за реструктурованими кредитами.

"Простір для маневру"

Публічні коментарі високопоставлених членів уряду посилили тиск на Набіулліну перед наступним засіданням. "Я вважаю, що у центрального банку є значний простір для маневру в питаннях грошово-кредитної політики", - заявив міністр фінансів Силуанов 19 травня.

Якщо центральний банк не вживе заходів, є ризики, що економіка занадто сильно охолоне, попередив міністр економіки Максим Решетніков минулого тижня. Перший віце-прем'єр Денис Мантуров, який відповідає за промисловість, підтримав ці побоювання.

У грудні Набіулліна закликала до "терпіння", оскільки жорстка грошово-кредитна політика працює і зрештою має призвести до зниження інфляції.