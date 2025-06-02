На главу путінського центробанку посилили тиск через проблеми в економіці, - Bloomberg

Голові Банку Росії Ельвірі Набіулліній приписували порятунок економіки країни після вторгнення в Україну. Зараз вона стикається зі зростаючим тиском, що вимагає відмовитися від рекордно високих ставок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Уряд РФ очікує, що Набіулліна знизить базову ставку, оскільки її вплив на бюджет і цивільні галузі стає дедалі очевиднішим, повідомили три джерела, обізнані з ходом думок у Кремлі. Деякі закликають до зниження на наступному засіданні центрального банку 6 червня.
Це свідчить про зміну позиції уряду з листопада, коли міністр фінансів Антон Силуанов підтримав підвищення ставок Набіулліною, заявивши, що зниження інфляції є пріоритетом.
Набіулліна здобула популярність за свою політику, зокрема за контроль над рухом капіталу, яка допомогла стабілізувати економіку Росії в перші місяці після повномасштабного вторгнення в Україну. Вона продовжує користуватися підтримкою Володимира Путіна,
Тепер на неї чекає ще одне важке випробування. Центральний банк утримує відсоткові ставки на рівні 21% з жовтня, намагаючись остудити вперту інфляцію, яка перевищила 10% наприкінці минулого року - більш ніж удвічі вищу за цільовий рівень у 4%.
Проте високі витрати за позиками тиснуть на великі частини економіки, особливо ті, які не пов'язані з військовими, і багато компаній готові зупинити інвестиції. Загальне зростання в російській економіці здебільшого підтримується державними витратами на війну.
"Зараз завдання центрального банку полягає у виборі між двома ризиками", - сказала Ольга Біленька, економіст московського "Фінама". Збереження ставки без змін загрожує скотити економіку в рецесію, а її зниження може призвести до виходу інфляції з-під контролю, сказала вона.
За даними звіту центрального банку, опублікованого 27 травня, з урахуванням сезонних коливань річна інфляція у квітні становила 6,2% порівняно з 10,7% у січні. Проте зниження викликане сильнішим рублем і може виявитися нестабільним.
Доходи від експорту нафти і газу також знижуються на тлі зниження цін на сиру нафту в поєднанні зі зміцненням рубля. Влада вже переглянула бюджетний прогноз і більш ніж потроїла цільовий показник дефіциту бюджету.
За межами секторів, у яких домінує військова промисловість, є ознаки рецесії, що насувається, згідно з квітневим звітом московського Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Виробництво цивільних товарів впало на 0,8% на місяць у першому кварталі, досягнувши найнижчого рівня з квітня 2023 року і спричинивши побоювання стагнації, йдеться у звіті.
Центральний банк наприкінці минулого місяця рекомендував кредиторам пропонувати реструктуризацію кредитів, щоб підтримати корпоративних позичальників, які зіткнулися з тимчасовими труднощами. Щоб полегшити це, центральний банк пом'якшив резервні вимоги за реструктурованими кредитами.
Публічні коментарі високопоставлених членів уряду посилили тиск на Набіулліну перед наступним засіданням. "Я вважаю, що у центрального банку є значний простір для маневру в питаннях грошово-кредитної політики", - заявив міністр фінансів Силуанов 19 травня.
Якщо центральний банк не вживе заходів, є ризики, що економіка занадто сильно охолоне, попередив міністр економіки Максим Решетніков минулого тижня. Перший віце-прем'єр Денис Мантуров, який відповідає за промисловість, підтримав ці побоювання.
У грудні Набіулліна закликала до "терпіння", оскільки жорстка грошово-кредитна політика працює і зрештою має призвести до зниження інфляції.
Нагадаємо, найбільші російські експортери скоротили запланований обсяг поставок залізницею на 2025 рік. Обсяги вантажоперевезень, які 2024 року досягли 15-річного мінімуму, слугують корисним індикатором стану виробничого сектору експортно-орієнтованої економіки Росії.
Раніше агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомляло, що Володимир Путін дедалі більше стурбований проблемами в російській економіці воєнного часу.
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