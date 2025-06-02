На главу путинского центробанка усилили давление из-за проблем в экономике, - Bloomberg

Главе Банка России Эльвире Набиуллиной приписывали спасение экономики страны после вторжения в Украину. Сейчас она сталкивается с растущим давлением, требующим отказаться от рекордно высоких ставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Правительство РФ ожидает, что Набиуллина снизит базовую ставку, поскольку ее влияние на бюджет и гражданские отрасли становится все более очевидным, сообщили три источника, знакомых с ходом мыслей в Кремле. Некоторые призывают к снижению на следующем заседании центрального банка 6 июня.
Это свидетельствуют об изменении позиции правительства с ноября, когда министр финансов Антон Силуанов поддержал повышение ставок Набиуллиной, заявив, что снижение инфляции является приоритетом.
Набиуллина получила известность за свою политику, в том числе за контроль над движением капитала, которая помогла стабилизировать экономику России в первые месяцы после полномасштабного вторжения в Украину. Она продолжает пользоваться поддержкой Владимира Путина,
Теперь ей предстоит еще одно тяжелое испытание. Центральный банк удерживает процентные ставки на уровне 21% с октября, пытаясь остудить упрямую инфляцию, которая превысила 10% в конце прошлого года - более чем в два раза выше целевого уровня в 4%.
Тем не менее, высокие расходы по займам давят на большие части экономики, особенно те, которые не связаны с военными, и многие компании готовы остановить инвестиции. Общий рост в российской экономике в основном поддерживается государственными расходами на войну.
"Сейчас задача центрального банка заключается в выборе между двумя рисками", - сказала Ольга Беленькая, экономист московского "Финама". Сохранение ставки без изменений грозит скатить экономику в рецессию, а ее снижение может привести к выходу инфляции из-под контроля, сказала она.
По данным отчета центрального банка, опубликованного 27 мая, с учетом сезонных колебаний годовая инфляция в апреле составила 6,2% по сравнению с 10,7% в январе. Тем не менее, снижение вызвано более сильным рублем и может оказаться нестабильным.
Доходы от экспорта нефти и газа также снижаются на фоне снижения цен на сырую нефть в сочетании с укреплением рубля. Власти уже пересмотрели бюджетный прогноз и более чем утроили целевой показатель дефицита бюджета.
За пределами секторов, в которых доминирует военная промышленность, есть признаки надвигающейся рецессии, согласно апрельскому отчету московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Производство гражданских товаров упало на 0,8% в месяц в первом квартале, достигнув самого низкого уровня с апреля 2023 года и вызвав опасения стагнации, говорится в отчете.
Центральный банк в конце прошлого месяца рекомендовал кредиторам предлагать реструктуризацию кредитов, чтобы поддержать корпоративных заемщиков, столкнувшихся с временными трудностями. Чтобы облегчить это, центральный банк смягчил резервные требования по реструктурированным кредитам.
Публичные комментарии высокопоставленных членов правительства усилили давление на Набиуллину перед следующим заседанием. "Я считаю, что у центрального банка есть значительное пространство для маневра в вопросах денежно-кредитной политики", - заявил министр финансов Силуанов 19 мая.
Если центральный банк не предпримет мер, есть риски, что экономика слишком сильно остынет, предупредил министр экономики Максим Решетников на прошлой неделе. Первый вице-премьер Денис Мантуров, отвечающий за промышленность, поддержал эти опасения.
В декабре Набиуллина призвала к "терпению", поскольку жесткая денежно-кредитная политика работает и в конечном итоге должна привести к снижению инфляции.
Напомним, крупнейшие российские экспортеры сократили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 год. Объемы грузоперевозок, которые в 2024 году достигли 15-летнего минимума, служат полезным индикатором состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Владимир Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени.
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