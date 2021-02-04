Главу президиума Боснии допросили по делу об украинской иконе

Главу президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сегодня допросили в прокуратуре. Допрос состоялся в рамках дела об украинской иконе, которую Додик подарил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Об этом сообщила балканская служба Радио "Свобода".

Проведение допроса подтвердила сторона обвинения. Однако подробности допроса Додика пока что не разглашаются.

Напомним, 14 декабря прошлого года Додик подарил Лаврову икону Святого Николая. Местные СМИ заявили, что подаренная икона была вывезена из Луганска. После этого Лавров вернул икону в Боснию. Как утверждают боснийские СМИ, она может стоить 12,5 млн евро.

Как писало РБК-Украина, Додик назвал условие для возвращения иконы в Украину. Он отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с Лавровым.

После этого в украинском МИД заявили, что Украина не воспринимает язык ультиматумов в вопросе возвращения скандальной иконы из Боснии. В ведомстве подчеркнули, что принадлежность старинной иконы к Украине является неоспоримым фактом.