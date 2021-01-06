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Украина настаивает на возвращении похищенной в Луганске иконы, - Кулеба

Киев, Среда 06 января 2021 12:00
Украина настаивает на возвращении похищенной в Луганске иконы, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина продолжает требовать от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону, подаренную главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Икона могла быть вывезена из оккупированного Донбасса в 2018 году.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина в и далее требует возвращения иконы", - написал он.

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик ранее заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине.

Напомним, Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после скандала с украинской иконой сообщил, что министру иностранных дел России была подарена "семейная икона". Но эти слова пока не подкреплены доказательствами.

Ранее сообщалось, что икону в 2018 году мог вывезти из оккупированного Луганска президент организации ветеранов Республики Сербской Душко Вукотич через российскую территорию. Сам он не опровергает и не подтверждает эту информацию.

Также сообщалось, что Украина просит Боснию вернуть икону для экспертизы.

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Новости Украины Политика иконаЛуганскБосния и Герцеговина

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