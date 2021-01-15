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Босния может отдать скандальную икону Украине, но есть условие

Сараево, Пятница 15 января 2021 10:59
Босния может отдать скандальную икону Украине, но есть условие
Фото: Милорад Додик (medija centar Beograd)
Автор: РБК-Украина

Босния и Герцеговина может передать Украине скандальную икону, которая ранее была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Однако для этого есть условие.

Об этом заявил сербский лидер Боснии Милорад Додик, передает n1info.com.

Сообщается, что об иконе он упомянул в контексте необходимости судебной реформы в Боснии, поскольку люди будут рады, если некоторые должностные лица Республики Сербской получат "несколько лет тюремного заключения"

"Пример тому - икона, о которой постоянно говорят, хотя Украина ее не ищет. Есть заявление Агентства по координации полицейских органов Боснии, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, о том, что Интерпол не располагает данными о поисках иконы", - заявил Додик.

Он также отметил, что не получил от Украины ответа о поисках иконы.

"Если Украина докажет, что искала икону до того дня, когда я встречался с министром Лавровым, я соглашусь передать ее", - сказал Додик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от руководства Боснии и Герцеговины вернуть икону.

Как утверждают местные СМИ, она может стоить 12,5 млн евро.

Предполагается, что икона была вывезена из оккупированного Луганска в 2018 году представителем ветеранской организации Республики Сербской. Российскому министру Сергею Лаврову ее подарили во время визита в Сараево, но он вернул ее сразу после того, как разгорелся скандал.

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Новости Украины Политика ЛуганскБосния и Герцеговинаикона

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