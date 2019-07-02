Главу полиции Шри-Ланки арестовали за непредотвращение терактов

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Также полиция арестовала секретаря Минобороны Хемасири Фернандо

Полиция Шри-Ланки арестовала председателя полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за ошибки в работе, которые сделали возможными теракты в апреле, унесшие жизни 258 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channel News Asia.

Генпрокурор страны Даппулу де Ливеру заявил, что халатность, проявленная представителями полиции и Минобороны, "достигает уровня того, что в международном праве называют преступлением против человечности". Отмечается, что арестованным могут предъявить обвинения в убийстве.

Джаясундару и Фернандо арестовали, когда они проходили лечение в двух разных больницах.

Генпрокурор также назвал имена еще девяти высокопоставленных сотрудников полиции, которых также он также подозревает в пренебрежении должностными обязанностями в связи с апрельскими терактами

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена продлил еще на месяц, до 22 июля, режим чрезвычайного положения с учетом ситуации с безопасностью в стране. С 29 апреля на Шри-Ланке также вступило в силу распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, препятствующего установлению личности человека по лицу.