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Главу поліції Шрі-Ланки заарештували за невідворотність терактів

Новини » Суспільство    02.07.2019 - 21:59
Главу поліції Шрі-Ланки заарештували за невідворотність терактів
Фото: Пуджитх Джаясундар

Також поліція заарештувала секретаря Міноборони Хемасири Фернандо

Поліція Шрі-Ланки заарештувала голови поліції генерального інспектора Пуджитха Джаясундара і колишнього секретаря Міноборони Хемасири Фернандо за помилки в роботі, які зробили можливими теракти в квітні, що забрали життя 258 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channel News Asia.

Генпрокурор країни Даппулу де Ливеру заявив, що недбалість, проявлена представниками поліції та Міноборони, "досягає рівня того, що в міжнародному праві називають злочином проти людяності". Відзначається, що заарештованим можуть пред'явити звинувачення у вбивстві.

Джаясундару і Фернандо заарештували, коли вони проходили лікування в різних лікарнях.

Генпрокурор також назвав імена ще дев'яти високопоставлених співробітників поліції, яких також він також підозрює у нехтування посадовими обов'язками у зв'язку з квітневими терактами

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена продовжив ще на місяць, до 22 липня, режим надзвичайного стану з урахуванням ситуації з безпекою в країні. З 29 квітня на Шрі-Ланці також набуло чинності розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, що перешкоджає встановленню особистості людини по обличчю.

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