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Главу ПАСЕ переизбрали на второй срок

Новости » Политика    21.01.2019 - 13:47
Главу ПАСЕ переизбрали на второй срок
Фото: Лилиан Мори Паскье (из открытых источников)

Лилиан Мори Паскье переизбрали главой ПАСЕ

Главу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье переизбрали на второй срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте ПАСЕ.

Сообщается, что на открытии зимней сессии ПАСЕ Мори Паскье была переизбрана главой организации. Выступая перед парламентариями, она поблагодарила их за доверие и пообещала "работать с еще большим упорством, посвящая все свои силы работе, защищая ценности Совета Европы в сложных условиях".

Кроме того, Паскье подчеркнула важность выполнения всеми странами-участницами финансовых обязательств перед ПАСЕ.

"Все государства-члены должны выполнять свои финансовые обязательства. Совет Европы не может быть объектом шантажа", - сказала Паскье.

Напомним, ранее сообщалось, что в ПАСЕ пройдут срочные дебаты относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Отметим, в рамках зимней сессии ПАСЕ планирует провести дебаты и проголосовать резолюции относительно деятельности СМИ в условиях дезинформации и пропаганды, а также свободы медиа для обеспечения демократических выборов.

 

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