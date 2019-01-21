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Голову ПАРЄ переобрали на другий термін

Новини » Політика    21.01.2019 - 13:47
Голову ПАРЄ переобрали на другий термін
Фото: Ліліан Морі Паск'є (з відкритих джерел)

Ліліан Морі Паск'є переобрали головою ПАРЄ

Главу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ліліан Морі Паск'є переобрали на другий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті ПАРЄ.

Повідомляється, що на відкритті зимової сесії ПАРЄ Морі Паск'є була переобрана головою організації. Виступаючи перед парламентаріями, вона подякувала їм за довіру і пообіцяла "працювати з ще більшим завзяттям, присвячуючи всі свої сили роботі, захищаючи цінності Ради Європи в складних умовах".

Крім того, Паск'є підкреслила важливість виконання всіма країнами-учасницями фінансових зобов'язань перед ПАРЄ.

"Всі держави-члени мають виконувати свої фінансові зобов'язання. Рада Європи не може бути об'єктом шантажу", - сказала Паск'є.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ПАРЄ пройдуть термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці.

Зазначимо, в рамках зимової сесії ПАРЄ планує провести дебати і проголосувати резолюції щодо діяльності ЗМІ в умовах дезінформації і пропаганди, а також свободи медіа для забезпечення демократичних виборів.

 

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