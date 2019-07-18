Главу одной из РГА задержали на взятке в 100 тыс. долларов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что главу Рокитновской районной государственной администрации задержали на получении взятки в сто тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора.

Задержание провели Генеральная прокуратура, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины.

"Сегодня ГПУ, ГБР и СБУ задержали с поличным при получении от предпринимателя 100 тыс. долл. главу Рокитновской РГА. Это - 6066 зафиксированный факт коррупции в пределах подследственности ГПУ за текущий год. В суд направили 2037 дел. Осуждены 255", - сообщил глава ГПУ.

Напомним, ранее правоохранители задержали главного налогового ревизора на получении неправомерной выгоды. Отмечалось, что чиновник в категорической форме требовал взятку за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки одного из предприятий и получение положительного заключения. Свои "услуги" ревизор оценил в 1 тысячу долларов.

Как писало РБК-Украина, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали на получении взятки заместителя главы Государственной архивной службы. Так, чиновник в обмен на 10 тыс. долларов взятки пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины.