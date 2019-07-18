Голову однієї з РДА затримали на хабарі у 100 тис. доларів

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що голову Рокитнівської районної державної адміністрації затримали на отриманні хабаря у сто тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора.

Затримання провели Генеральна прокуратура, Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України.

"Сьогодні ГПУ, ДБР і СБУ затримали на гарячому при отриманні від підприємця 100 тис. дол. голову Рокитнівської РДА. Це - 6066 зафіксований факт корупції в межах підслідності ГПУ за поточний рік. До суду скерували 2037 справ. Засуджено 255", - поінформував глава ГПУ.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали головного податкового ревізора на одержанні неправомірної вигоди. Зазначалося, що чиновник у категоричній формі вимагав хабар за сприяння у швидкому проведенні позапланової перевірки одного з підприємств і отримання позитивного висновку. Свої "послуги" ревізор оцінив у 1 тисячу доларів.

Як писало РБК-Україна, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали на отриманні хабара заступника глави Державної архівної служби. Так, чиновник в обмін на 10 тис. доларів хабара пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи до Фонду державного майна України.