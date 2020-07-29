Главу ОАСК Вовка вызвали на допрос

Вовк должен явиться в НАБУ 3 и 6 августа
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Также на допрос вызваны заместитель Вовка Евгений Аблов и еще семь фигурантов по делу о коррупции в ОАСК.
Соответствующие повестки были опубликованы на сайте НАБУ.
Так, Вовка вызвали на допрос в НАБУ на 3 и 6 августа, Аблова - на 3 и 20 августа. Кроме этого на допрос вызваны:
Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, и другим судьям Окружного админсуда Киева.
Их подозревают в принятии заказных решений и попытках захвата власти в системе судоустройства.
Как писало РБК-Украина, несмотря на скандал, Павел Вовк не намерен уходить с должности главы ОАСК.