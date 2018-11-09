Главу Минюста США призвали взять самоотвод в деле о вмешательстве РФ в выборы

Фото: Мэтью Уитакер (twitter.com.tpm)

Соответствующий документ подписали 18 американских штатов

Генеральные прокуроры 18 американских штатов призвали и.о. министра юстиции США Мэтью Уитакера взять самоотвод от расследования вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте генпрокурора штата Нью-Йорк Барбары Андервуд.

Как отмечается, документ подписали генпрокуроры штатов Массачусетс, Нью-Йорк, Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Род-Айленд, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон и Колумбия.

"Важно, чтобы расследование спецпрокурора (Роберта Мюллера, - ред.) продолжалось без каких-либо признаков вмешательства или предвзятости", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что самоотвод "необходим для поддержания общественного доверия к целостности расследования и для защиты независимости Минюста".

Кроме того, Уитакер предлагал сократить бюджетное финансирование расследования Мюллера или ограничить его полномочия по этому делу.

Напомним, президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс США призвал прекратить расследование о вмешательстве РФ в американские выборы.

Также Трамп заявил, что его администрация ответит на вопросы спецпрокурора Мюллера, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы 2016 года.

Подчеркнем, Мюллер направил Трампу список вопросов о вероятном сговоре сотрудников его предвыборного штаба с Россией. Американские СМИ также писали, что Мюллер хочет лично допросить Трампа.