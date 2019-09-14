Главу МИД Бельгии подозревают в коррупции

Фото: Дидье Рейндерс (из открытых источников)

Сейчас прокуратура проводит предварительное расследование

Прокуратура Брюсселя (Бельгия) проводит расследование в отношении вице-премьера, главы Министерства иностранных дел страны и будущего еврокомиссара Дидье Рейндерса по подозрению в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Указано, что в федеральную судебную полицию в апреле обратился бывший агент государственной безопасности, чтобы сообщить о серии случаев коррупции и отмывания денег со стороны заместителя премьер-министра и главы МИД, который также исполняет обязанности министра обороны.

Отмечается, что агент сообщил о нарушениях при проведении госзакупок для строительства бельгийского посольства в Киншасе, получении взяток доверенными лицами и отмывании средств. Он также описал методы, которые Рейндерс и его зять использовали для получения и отмывания денег. К ним относится продажа произведений искусства и предметов старины по завышенным ценам. Упоминаются также подозрительные сделки с недвижимостью и использование подставных компаний.

После завершения предварительного расследования прокуроры должны решить, достаточно ли данных против главы МИД Бельгии и следует ли передать дело в Генеральную прокуратуру, учитывая его статус министра.

При этом в прокуратуре Брюсселя подтвердили факт расследования, однако отказались предоставить какие-либо детали.

Сам Рейндерс заявляет, что ничего не знает о расследовании.

Напомним, 10 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый состав дипломатического ведомства. Так, в состав должен войти и Рейндерс.

Как писало РБК-Украина, в июне генеральным секретарем Совета Европы избрали представительницу Хорватии Марию Пейчинович-Бурич. Так, она победила представителя Бельгии Дидье Рейндерса, которого считали фаворитом этих выборов.