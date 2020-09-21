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Главу Харьковского окружного админсуда разоблачили на даче взятки

Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители разоблачили главу Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко на передаче взятки. Она оказывала давление на одного из судей с требованием вынести необходимое ей судебное решение по делу о земельном вопросе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Чиновник осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала 3000 долларов", - сообщили в СБУ.

Сейчас продолжается расследование для установления других возможных фактов коррупции и причастности к ним сотрудников суда. Решается вопрос о сообщении Панченко о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (дача взятки).

Напомним, на прошлой неделе на получении взятки разоблачили народного депутата Александра Юрченко. Он якобы лоббировал правки в законопроекты, а за это через своего неформального помощника Ивана Фищенко требовал деньги.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям тюрьмой за получение взяток.

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