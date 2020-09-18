Нардеп Юрченко не явился на суд, заседание перенесли

Фото: Александр Юрченко (РБК-Украина)

Подозреваемый в получении крупной взятки нардеп Александр Юрченко не явился на суд. Сегодня ему должны были избрать меру пресечения.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании адвокаты Юрченко попросили суд о переносе. По их словам, нардеп еще не получил результаты теста на коронавирус.

В связи с этим суд перенес заседание на 21 сентября на 15:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Юрченко вручили подозрение в получении взятки в крупном размере, а также в подстрекательстве к повторной даче взятки по предварительному сговору группой лиц.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена просить для него содержание под стражей с альтернативой залога в 6,5 млн гривен.

В деле также фигурирует его неформальный помощник Иван Фищенко, который уже вышел под залог из СИЗО. Их разоблачили в рамках спецоперации НАБУ с внедрением агента под прикрытием. По данным следствия, Юрченко за деньги лоббировал правки в законодательство, а Фищенко фактически был посредником при передаче взяток.