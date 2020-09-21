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СБУ викрила голову Харківського окружного адмінсуду на дачі хабара

Харків, Понеділок 21 вересня 2020 17:48
СБУ викрила голову Харківського окружного адмінсуду на дачі хабара
Фото: Ольга Панченко (zib com ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохоронці викрили голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко на передачі хабара. Вона чинила тиск на одного з суддів з вимогою винести необхідне їй судове рішення по справі щодо земельного питання.

Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

"Чиновник здійснювала тиск на одного з суддів для винесення необхідного судової постанови в адміністративній справі щодо земельного питання. За прийняття суддею "правильного" рішення голова суду передала 3000 доларів", - повідомили в СБУ.

Зараз триває розслідування для встановлення інших можливих фактів корупції і причетності до них співробітників суду. Вирішується питання про повідомлення Панченко про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (дача хабара).

Нагадаємо, минулого тижня на отриманні хабара викрили народного депутата Олександра Юрченка. Він нібито лобіював поправки в законопроекти, а за це через свого неформального помічника Івана Фіщенка вимагав гроші.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський погрожував правоохоронцям в'язницею за отримання хабарів.

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