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Главу Харьковского облсовета уволили с должности

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 11:27
Главу Харьковского облсовета уволили с должности Фото: глава Харьковского облсовета Артур Товмасян (facebook.com/artur tovmasiian)
Автор: Инна Собора

Депутаты Харьковского облсовета проголосовали за увольнение Артура Товмасяна с должности председателя. Решение принято на внеочередном заседании 19 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание РЕДПОСТ.

Заседание облсовета началось с рассмотрения вопроса об увольнении Товмасяна в связи с досрочным прекращением полномочий.

Сам Товмасян сообщил, что подал заявление о сложении полномочий.

Облсовет поддержал увольнение председателя Артура Товмасяна. "За" проголосовали 88 депутатов.

Также на повестке внеочередной сессии вопросы об избрании главы харьковского облсовета и об определении условий оплаты труда главы облсовета.

Ранее РБК-Украина писало, что Товмасян написал заявление о сложении полномочий после того, как 4 августа ему объявили подозрение во взяточничестве.

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