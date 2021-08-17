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Председатель Харьковского облсовета подал в отставку после подозрения во взяточничестве

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Харьков, Вторник 17 августа 2021 18:06
Председатель Харьковского облсовета подал в отставку после подозрения во взяточничестве Фото: председатель Харьковского облсовета подал в отставку после подозрения во взяточничестве (фото facebook.com/artur.tovmasiian)
Автор: Сергей Пышкин

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян написал заявление о сложении полномочий. Должностному лицу 4 августа объявили подозрение во взяточничестве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Товмасяна.

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19-го августа", - отметил чиновник.

Заметим, что 22 июля правоохранители разоблачили Товмасяна и его сообщника-адвоката на взятке, сумма которого превышает 1 млн гривен. Они требовали средства от директора коммунального предприятия за то, чтобы он смог сохранить свою должность.

Уже 4 августа правоохранители объявили чиновнику о подозрении, а "Слуги народа" исключила мужчину из своего состава.

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