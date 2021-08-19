Голову Харківської облради звільнили з посади
Депутати Харківської облради проголосували за звільнення Артура Товмасяна з посади голови. Рішення прийнято на позачерговому засіданні 19 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання РЕДПОСТ.
Засідання облради почалося з розгляду питання про звільнення Товмасяна у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.
Сам Товмасян повідомив, що подав заяву про складання повноважень.
Облрада підтримала звільнення голови Артура Товмасяна. "За" проголосували 88 депутатів.
Також на порядку позачергової сесії питання про обрання голови Харківської облради та про визначення умов оплати праці голови облради.
Раніше РБК-Україна писало, що Товмасян написав заяву про складання повноважень після того, як 4 серпня йому оголосили підозру в хабарництві.