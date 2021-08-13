Главу великої держкомпанії затримали при спробі втечі з України
Фото: поліція затримала главу Державної продовольчо-зернової корпорації (mvs.gov.ua)
Поліція затримала главу Державної продовольчо-зернової корпорації України. Він намагався покинути територію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
"Нацполіція затримала керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" при спробі втечі з України", - йдеться в повідомленні.
Посадовця затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту "Жуляни" вранці, 13 серпня. У такий спосіб він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.
Раніше поліція викрила масштабні зловживання посадовців "Державної продовольчо-зернової корпорації України". Сума збитків становить понад 57 мільйонів доларів США.