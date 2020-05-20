Главу Госфинмониторинга обвинили в хищениях НДС на 79 млрд грн

Фото: Игорь Черкасский (из открытых источников)

По информации нардепа, для реализации этой схемы была задействована широкая сеть транзитно-конвертационных предприятий

Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского обвиняют в сокрытии информации про схемы по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, которая нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд грн. В связи с этим, народный депутат Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования на этот счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа.

По его словам, подобные нарушения считаются злоупотреблением властью и служебной небрежностью, что наказывается не только штрафами (250-700 необлагаемых налогом минимумов - 4,3-8,5 тыс. грн), но и лишением свободы на срок до 3 лет при первичном нарушении, а также штрафом до 17 тыс. грн (1000 н.м.) и 6-летним заключением при тяжелых последствиях для государства.

По информации нардепа, для реализации этой схемы была задействована широкая сеть транзитно-конвертационных предприятий, а за один только февраль 2020 года госбюджет якобы недополучил 3,5 млрд грн.

"В схеме участвовали 549 компаний: во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия) в Киевской области - 391 млн грн (102 предприятия) в г. Киев - 135 млн грн (116 предприятий); в Донецкой области - 100 млн грн (54 предприятия) и т.д.", - утверждает Дубинский.

В заявлении также отмечается, что координировал работу центров львовский контрабандист Василий Костюк, а со стороны ГНС якобы была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина.

Кроме того, нардеп утверждает, что по инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы, в частности в Киевской области - Орест Витык, в Киеве - Нонна Багмет, в Донецкая область - Ирина Долозина, во Львовской - Василий Крисяк, в Одесской - Егор Федонюк.

"Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкасский: его работа - анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны", - утверждает нардеп.

Нардеп настаивает на проведении полномасштабного расследования и привлечении участников схемы и ее покровителей к ответственности. Собранные факты и доказательства нардеп уже передал в ГПУ и НАБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Игорь Уманский после увольнения с должности министра финансов выступил с обвинениями в том, что бюджет недополучил как минимум 5 млрд гривен в месяц из-за схем с так называемыми "скрутками" НДС. Он также на посту министра инициировал увольнение Верланова.

Автор: Виталий Мельник